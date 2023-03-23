Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Kurslarındaki öğrenciler için "Dünya Su Günü" ve "Orman Haftası" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin toplum içinde yer alması, hayata adapte olması ve kendilerini geliştirmesi için faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Kurslarına üye olan öğrenciler, gelişim merkezinde hazırlıkları meyve fideleri, sebze tohumları ve geri dönüşümle üretilen araç gereçleri çalışanlara dağıttı.



- Büyükşehir Belediyesi Kano Takımının 6 sporcusu milli takım davet edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano Takımının 6 sporcusu, 18-19 Mart'ta Muğla'da düzenlenen Durgunsu Kano Milli Takım Seçme yarışlarınla gösterdikleri performansla milli takıma davet edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kano Federasyonu tarafından 18-19 Mart tarihlerinde Muğla Köyceğiz'de Durgunsu Kano Milli Takım Seçme yarışları gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 sporcunun Milli Takıma girebilmek için ter döktüğü seçmelerde başarı gösteren sporculardan Fahri Ayvaz, İdris Şentürk ve Mustafa Özmen Olimpik Milli Takıma, Yağız Efe Şahin, Taha Erkam Usta ve Muhammet Emin Sulak ise Aday Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazandı.



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