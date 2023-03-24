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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği model uydu ABD'deki yarışmanın finalinde yarışacak

AA

Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği model uydu ABD'deki yarışmanın finalinde yarışacak

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencilerinden oluşan "Turkish Defenders" takımı, hazırladığı roketle haziranda ABD'de yapılacak dünyanın en prestijli model uydu ve roket yarışmalarından "Cansat Competition"un finalinde mücadele edecek.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen yarışmada finale kalan SAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri, farklı ülkelerdeki üniversitelerden gelecek takımlarla yarışacak.

Birinci değerlendirme aşamasını ilk 20 içerisinde tamamlayan 8 kişilik Turkish Defenders takımı, haziranda ABD'nin Virginia eyaletinde yapılacak yarışmaya davet edildi.

Takımın akademik danışmanı ve SAÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Arifoğlu, başarının tesadüf olmadığını belirterek "Ekip uzun zamandır gecesini gündüzüne katıyor. Yaklaşık 10 aylık emeğin meyvelerini almaya başlıyoruz. Dünya genelinde ilk 20'ye girerek büyük bir başarıya ulaştık." ifadesini kullandı.

Takım kaptanı Yusuf Akpınar de her başarılı projenin ardında yatan 3 temel unsurun "iyi bir ekip", "sıkı çalışmak" ve "sponsorluk" olduğunu aktardı.

Süreci başarıyla yürüttüklerine değinen Akpınar, bundan sonra da ekibin, Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edebilmesi için sponsor desteğine ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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