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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ramazanın ilk cuma namazı kılındı

AA

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ramazanın ilk cuma namazı kılındı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bolu, Bartın ve Düzce'de ramazan ayının ilk cuma namazı eda edildi.

Sakarya'da kent genelindeki camiler dolarken cemaatin bir kısmı dışarıya serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı.

Serdivan ilçesindeki Bosnalı Hacı Mehmet Çalışkan Camisi'nde çocukların da aralarında bulunduğu cemaat, "Ramazan ve Dayanışma" konulu hutbeyi dinledi.

Ramazanın paylaşma ayı olduğu vurgulanan hutbede, depremzedelere yönelik yardımların devam etmesi gerektiği belirtildi.

- Kocaeli

Kocaeli’de, ramazan ayının ilk cuma namazı dolayısıyla Müslümanlar camilere akın etti.

İzmit ilçesindeki Tarihi Fevziye Camisi'nde cuma namazını kılmak üzere erken saatlerde camiyi dolduran cemaat, camiye sığmayınca avluya serilen hasırlarda saf tuttu.

Namaz öncesinde verilen vaazı dinleyen cemaat daha sonra namaz kılıp dua etti.

- Karabük

Karabük'teki camilerde, ramazan ayının ilk cuma namazı yoğun katılımla kılındı.

KARES Kavurmacı Camisi'ne gelenler namaz öncesi verilen vaazı dinledi.

Daha sonra namaz kılan cemaat dua etti.

- Bartın

Bartın'da ramazan ayının ilk cuma namazı için camiler doldu.

Kent merkezindeki Arap Camisi'nde ramazanın önemi hakkında vaaz verildi ve dua edildi.

Ezanın okunmasıyla cami avlusu ve kaldırımlara serilen kilim üzerinde de saf tutan cemaat, cuma namazını kıldı.

- Bolu

Bolu kent merkezindeki Yıldırım Bayezıd Camisi'nde cuma namazı öncesi ramazan ayı hakkında vaaz verildi, dua edildi.

Ezanın okunmasıyla camiyi dolduran cemaat cuma namazını kıldı.

- Düzce

Düzce'de kent merkezinde bulunan Büyük Camisi'nde gelenler, caminin dışına taştı.

Ezanın okunmasıyla cemaat cuma namazını eda etti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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