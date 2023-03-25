Sakarya'da sis etkili oluyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da sis etkisini gösteriyor.

Kent merkezi ile yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, sürücüler trafikte dikkatli ilerliyor.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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