Açmabaşı Mahallesi sakinleri, iftarlarını 123 yıldır birlikte açıyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Açmabaşı Mahallesi sakinleri, 123 yıldır ramazan ayı boyunca oruçlarını aynı iftar sofrasında açıyor.

İlçeye bağlı 250 haneli mahallede, 123 yıl önceki imama her ailenin bir gün yemek getirmesiyle başlayan iyilik hareketi, evine yetişemeyen esnaf, yolcu ve diğer köylülerin dahil olmasıyla geleneksel hale dönüştü.

Her yıl ramazan ayında her aile, geleneği yaşatmak için köy meydanında kurulan iftar sofrasında mahalleliye toplu iftar veriyor.

Evlerinde yörelerine özgü imece usulü birbirinden lezzetli yemek hazırlayan kadınlar, iftara yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

İftar saatine dakikalar kala evlerden alınan yemekler, daha sonra mahalle meydanında vatandaşlara dağıtılıyor. Ezanın okunmasıyla ramazanın coşkusunu hep birlikte yaşayan mahalleli, bu adetin gelecek nesillere ulaşmasını istiyor.

- "Gençlerimiz geleneklerine son derece bağlı"

İftara katılan Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede ailelerin yanı sıra muhtarlığın ve gençlerin de ayrıca bir iftar verdiğini söyledi.

Bu akşam gençlerin iftarına misafir olduklarını belirten Acar, "Açmabaşı gençleri, Hemşin kültürünün her bir unsurunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çok hevesli, çok heyecanlı ve geleneklerine son derece bağlı gençlerimiz. Köklü İslam geleneğine ve hayatın diğer alanlarına bağlı kaldıkları gibi bugün bu iftarı organize ediyorlar. Bugün de bu geleceğin canlı ve diri tutulmasında, bölgede hayat sürmesine hemşehrilerimize ve Açmabaşılı kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

- "Her yıl misafirlerimizi bu şekilde ağırlamaktan gurur ve onur duyuyoruz"

Mahalle muhtarı Ali Şirin de atalarının kendilerine güzel bir miras bıraktığını ifade etti.

Açmabaşı deyince iftar yemeğinin akla geldiğini aktaran Şirin, "Her yıl misafirlerimizi bu şekilde ağırlamaktan gurur ve onur duyuyor, büyüklerimize dua ediyoruz. Böyle güzel bir miras bıraktıkları hepsine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Sarhoş, gençlerin bu geleneğe olan sevgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

Yöresel yemeklerinde iftar sofralarında hazır olması için imece usulü çalışan kadınlardan Gülsüme Beşiroğlu ise herkesin beraber iftar yapmaktan mutlu olduğunu kaydetti.

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