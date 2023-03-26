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Sakarya'da mısır kabuklarından hediyelik eşya yapan kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlıyor

AA

Sakarya'da mısır kabuklarından hediyelik eşya yapan kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 30 kadın, mısır kabuklarından yaptıkları çanta, sepet ve şapka gibi hediyelik ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Sapanca Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları kursuna katılan kadınlar, atık ürünleri değerlendirmek amacıyla hasat sonrası pazarlardan topladıkları mısır kabuklarını hediyelik eşyaya dönüştürüyor.

Kurutulan kabuklardan el emeğiyle çanta, sepet, supla, şapka ve kaşıklık üreten kadınlar, bunları çeşitli festivallerde veya sosyal medyadan satarak gelir elde ediyor.

Merkez Müdürü Selahattin Çağır, AA muhabirine, ürünlerin el emeği olduğunu belirterek, "Kursiyerlerimiz stantlarda ve sosyal medya üzerinden satıyorlar, aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Yaptıkları ürünleri satınca mutlu oluyorlar, tabii ki bizler de mutlu oluyoruz." dedi.

El sanatları öğretmeni Özgül Gençaydın da besicilerin mısır kabuklarını hayvanlarına yedirdiğini, kalanların da genelde atıldığını anlatarak, bunları kurslarda geri dönüşüm malzemesi olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Kursiyer Samiye Yılmaz, hocaları sayesinde mısır kabuğundan ürün yapmayı öğrendiğini dile getirerek, "Gerçekten çok zevkli bir iş. Çanta, şapka, servis altlığı ve hediyelik eşya yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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