Sakarya'da yaklaşık 823 milyon liralık 18 yeni yatırım teşvik edilecek

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da 2023'ün ilk ayında, yaklaşık 823 milyon lira tutarında 18 yatırım için teşvik belgesi düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, kentte gerçekleştirilecek yatırımlar için geçen yıl ocakta düzenlenen teşvik belgesi sayısı 7 iken, bu sene 18'e yükseldi.

Söz konusu dönemde başta imalat sanayisi olmak üzere enerji ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarca hayata geçirilecek biri yabancı sermayeli projeler teşvik kapsamına alındı.

Teşviklendirilen projelerin öngörülen sabit yatırım miktarı 822 milyon 756 bin lira olurken, bu yatırımlar tamamlandığında kentte 295 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Bu arada ocakta teşvik belgesi verilen yatırımların 11'ini imalat sanayisi yatırımları oluşturdu.

Söz konusu projeler, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 70'e varan vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz yardımı gibi desteklerden faydalanacak.

- İlk sırayı "sentetik kauçuk imalatı" projesi aldı

Bir firma tarafından Hendek ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan proje, 385 milyon lirayla yatırım tutarı büyüklüğü bakımından ilk sırayı aldı. Sentetik kauçuk ve plastik ham madde üretiminin yapılacağı projenin 70 kişiye iş imkanı sunması planlanıyor.

Yine Hendek'te suni ve sentetik elyaf imalatına yönelik gerçekleştirilecek 188 milyon 700 bin liralık yatırımla 70 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.





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