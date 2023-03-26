Sakarya'daki Mollaköy Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Mollaköy Köprüsü'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Mollaköy'de Sakarya Nehri üzerinden geçiş sağlayan köprüde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yüce, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, köprü ayakları ve tabliye kısmını yenileme ile zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, işlemlerin kısa süre içerisinde tamamlanarak köprünün hizmete alınacağını kaydetti.

Şehrin tamamında sorumlulukları olan güzergahlarda yenileme işlemleri gerçekleştirdiklerini aktaran Yüce, "Gerek asfalt gerekse sıkıştırılmış betonla ulaşımları konforlu hale taşıyoruz. Ayrıca, araç ve yaya geçişlerinde güvenlik tedbirlerini maksimum düzeyde tutuyoruz. Mollaköy Köprüsü de zamanla deforme olmuştu. İnşallah işlemlerimiz tamamlandığında artık geçişler güvenli hale gelecek." ifadelerini kullandı.

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