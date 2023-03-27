Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 zanlı yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 2, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 zanlı yakalandı.

Ayrıca, FETÖ içerisindeki faaliyetleri sebebiyle haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli de gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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