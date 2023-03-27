Geyve'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Doğançay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, M.Ç'nin uyuşturucu sattığı ve kullandığı bilgisine ulaştı.



Kızılkaya Mahallesi'nde orman arazisi içindeki kulübede kaldığı belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Adreste ve bahçede yapılan aramada, kavanoz ve poşetler içerisinde 217 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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