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Akyazı'da ramazanda gıda denetimleri sıklaştırıldı

AA

Akyazı'da ramazanda gıda denetimleri sıklaştırıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan dolayısıyla fırın ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırın ve market denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor.

Ramazan dolayısıyla fırınlarda gramaj, tarife ve hijyen denetimi yapan ekipler, uyulması gereken kurallar hakkında esnafı bilgilendirdi.

Ekipler, vatandaşların zarara uğratılmaması için marketlerde etiket denetimi de gerçekleştirdi. Ocaktan itibaren 77 markette 1110 ürün denetlendi, etiket ve kasa fiyatlarının uyuşmaması ile son kullanma tarihi geçmiş ürün satılması sebebiyle 9 zincir markete 12 idari işlem uygulandı.

Denetimlere durmaksızın devam ettiklerini bildiren Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Ramazan dolayısıyla fırınlarda gramaj ve hijyen kurallarına uyulması konusunda özel hassasiyet gösteriyoruz. Yaptığımız denetimler kapsamında çok şükür olumsuz durumla karşılaşmadık." bilgisini paylaştı.

Soykan, zincir marketlerde etiket hileleriyle vatandaşın zarara uğratılmasına asla müsaade etmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz sürekli sahadalar ve incelemelerini sürdürüyorlar. Marketlerde ürünlerin son kullanma tarihlerini ve etiketlerini kontrol ediyorlar, usulsüzlüklerin tespiti sonrasında ise idari işlem uygulamaktan kaçınmıyorlar. Bundan sonra da bu tür usulsüzlüklere asla müsaade etmeyeceğiz. Hemşehrilerimizin gönlü rahat olsun."

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