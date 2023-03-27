Sakarya'dan gönderilen oyuncaklar Gaziantepli depremzede çocukları sevindirdi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da başlatılan kampanyada toplanan oyuncaklar, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te afetzede çocuklara ulaştırıldı.

Göç İdaresi Başkanlığınca, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması amacıyla "Oyuncak Kardeşliği" kampanyası başlatıldı.

Sakarya İl Göç İdaresi Müdürlüğü de çocukların sevincine ortak olmak için "En İyi Biz Anlarız" sloganıyla topladıkları oyuncaklarla kampanyaya destek oldu.

Gaziantep'te afetzedelerle bir araya gelen İl Müdürlüğü ekipleri, hediyeleri çocuklara teslim etti.

İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut, AA muhabirine, deprem bölgesindeki afetzede çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Kampanya yoğun ilgi gördü. Bu kampanyanın, çocuklarımızın moral ve motivasyonunu yükselteceğine inanıyorum." dedi.

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