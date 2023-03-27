Sakarya'da atıl durumdaki seralar üretime kazandırılacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da seracılığın yaygınlaştırılması ve atıl durumda bulunanların ekonomiye kazandırılması amacıyla çiftçilere sera üst örtüsü desteği verilecek.

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi" projesi işbirliği protokolü hazırlandı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Vekili Ersin Emiroğlu, protokolle bir nebze olsun katma değerli sera üretimine katkı sunacaklarını söyledi.

Kentte çok çeşitli ürünlerin yetiştirildiğini anımsatan Emiroğlu, projenin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacaklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 20 bütçeyle üreticilerimize sera üst örtüsü dağıtımında, yenilenmesinde katkı sunacağız. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

"Üretim olmadan kalkınma olmaz" düşüncesiyle çiftçilerin daima yanlarında olacaklarını vurgulayan Yüce, "Çevre koşulları ve iklime kısmen bağlı kalmaması sebebiyle seralardan yıl boyu üretim sağlanmaktadır. Bu özelliğinin yanı sıra ürün çeşitliliği ve verimi artırmakta, istihdam ve pazar gibi çok sayıda faydası bulunmaktadır." diye konuştu.

Yüce, şehir ekonomisinde tarımın önemli paya sahip olduğuna işaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, 4 milyon 800 bin lira değerindeki projenin yüzde 60'ının Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüzde 40'ının da çiftçilerin katkılarıyla hayata geçirileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Emiroğlu, Yüce ve Özerdem protokolü imzaladı.

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