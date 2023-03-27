Sakaryaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetimindeki idmana düz koşuyla başlayan futbolcular, dinamik ısınma, istasyon ve taktik çalışma yaptı.

Antrenmanı izleyen Kulüp Başkanı Cumhur Genç, bir süre futbolcularla sohbet etti.

İki takım, 30 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Sakarya temsilcisi, topladığı 49 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

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