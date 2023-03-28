DÜZELTME - "Sakarya'da boşanmak isteyen eşini silahla vuran zanlı gözaltına alındı" haberimizin başlığı ve ikinci paragrafında yer alan yaralanan kişiyle ilgili bilgi düzeltmiştir.

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, boşanmak isteyen eşiyle tartışması sırasında kayınvalidesini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Karasu Adliyesi önünde, E.T. ile kendisinden boşanmak isteyen eşi N.T. ve kayınvalidesi A.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T. tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği A.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaçmak isteyen şüpheli, adliyedeki kolluk kuvvetlerince yakalandı.

Sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.





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