Sakarya'da endüstriyel bıçak üreten firmaya KOSGEB desteği

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek alan, endüstriyel bıçak üretimi yapan firma, tasarım ve AR-GE çalışmalarıyla sıfırdan imal edecekleri yeni makineyle sektördeki dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Erenler ilçesi Modern Sanayi'de faaliyet gösteren Teknoloji Bıçak firması, gıdadan tekstile, ambalajdan plastik sanayisine birçok üretim bandında kullanılan ve yurt dışından ithal edilen makine bıçaklarını üretmek amacıyla proje geliştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) işbirliğinde projelendirme yapan firma, endüstriyel bıçak üretimi yapan makinenin imal edilmesi için KOSGEB'in "AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı" kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

- "Tasarım ve AR-GE'si sıfırdan yapılacak özgün proje olacak"

Firmasının kurucu ortağı Fatih Demirel, AA muhabirine, geçen yıl kurulan şirketlerinde endüstriyel makine bıçakları imalatı yaptıklarını belirtti.

Dairesel, geometrik ve dikdörtgen olmak üzere çeşitli bıçakları üreticiye sunduklarını anlatan Demirel, birçok sektördeki makinelerin ithal olması nedeniyle bıçaklarının da yurt dışından geldiğine dikkati çekti.

Demirel, bu ithalatın önünü kesmek amacıyla geliştirdikleri proje kapsamında bıçakları üretecek makineyi imal edeceklerine işaret ederek, "Amacımız ithalatı kesip, Türkiye'de üretilmeyen teknolojik bıçakları üretmek ve ürettirmek." dedi.

Teknolojinin her noktasından yararlanmak istediklerini ifade eden Demirel, SUBÜ'nün bilgisini ve tecrübesini yanlarında görmek adına üniversiteye başvurduklarını kaydetti.

KOSGEB'den yaklaşık 1 milyon lira teşvik almaya hak kazandıklarını belirten Demirel, tasarım ve AR-GE'si sıfırdan yapılacak bıçak üretim makinesinin özgün proje olacağını vurguladı.

- "Amacımız KOBİ'lerimize başvuru merkezi olmak"

SUBÜ Karasu Meslek Yüksekokulu Makine ve Kaynak Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve proje danışmanı Ahmet Güleç, "Beş Eksenli CNC Kontrollü Dairesel Taşlama Yapabilen Kesici ve Bıçak Yüzey Taşlama Makinesinin İmalatı Projesi"nin 6 aylık gibi kısa sürede desteğe hak kazandığına değindi.

Güleç, SUBÜ'nün bölgedeki KOBİ'lerin kapasite geliştirmelerini sağlayan ve sorunlarına çözüm geliştirilen nokta olduğunu, firmalara yönetim ve AR-GE danışmanlığının yanı sıra birçok süreçte destek sağladıklarını söyledi.

Yenilikçi ürünlerin projelendirilmesi, destek ve teşviklerinin alınması, yatırımların önceliklendirilmesi konularında hizmet verdiklerini ifade eden Demirel, "Amacımız KOBİ'lerimize başvuru merkezi olmak, onları desteklemek. Böylelikle onların daha nitelikli ürünler ortaya çıkarmasına vesile olmaktır." şeklinde konuştu.

Güleç, "Firmamızın üretimine talip olduğu nitelikli taşlama makinesi de KOSGEB tarafından teşvike layık görüldü. Şu anda makineyi üretecekler. Böylelikle ülkemizde bir ihracat kalemi daha açmış olacağız." dedi.

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