Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, Roman vatandaşlarla iftar programında buluştu.



Orta Mahalle'de dün akşam düzenlenen programda konuşan Söğütlü Kaymakamı Gün, Roman vatandaşlardan çocuklarını mutlaka okumaya teşvik etmelerini istedi.



Romanlara yönelik çalışmalardan bahseden Gün, desteğinden ötürü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'e teşekkür etti.



Başkan Özten de iftar yemeğinde bir araya gelmelerine vesile olan Gün ve emeği geçenlere şükranlarını sundu.



Katılımcılar, daha sonra hep birlikte oruçlarını açtı.



- Başkan Alemdar'dan Serdivan'da yapımı süren parkta inceleme



Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yazlık ve Vatan mahalleleri için inşasına başlanan bölgesel parkta incelemelerde bulundu.



Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can'ın da yer aldığı incelemede vatandaşlarla bir araya gelen Alemdar, parkla ilgili talepleri dinledi.



Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan parkın 7'den 70'e herkese hizmet vereceğini bildiren Alemdar, her insanın kendisinden bir şeyler bulacağını ifade etti.



22 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek, doğası ve temiz havasıyla oksijen kaynağı olması planlanan parkta, yapraklı ve ibreli ağaç ile çalı grupları yer alacak.



Çalışmaları süren bölgesel park, yeşil alan, bisiklet yolu, fitness ve spor, barfix spor, baskı beton kaldırım, oturma ve çocuk oyun alanlarıyla hizmet verecek.



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