Sakarya'da mangal kömürü üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde mangal kömürü üretim tesisinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Ekinli Mahallesi'ndeki mangal kömürü üreten bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tesiste hasar oluştu.

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