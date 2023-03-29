Ferizli'de mahalle muhtarları toplantısı yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Kaymakam Hasan Balcı başkanlığında mahalle muhtarları toplantısı gerçekleştirildi.



Ferizli Kaymakamlığı salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarlardan mahallelerindeki sorunlar hakkında bilgi alındı, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin alınacak tedbirler görüşüldü.



İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması, şüpheli kişilerin hemen kendilerine bildirilmesi yönünde muhtarları uyardı.



Toplantıda konuşan Kaymakam Balcı, 14 Mayıs'taki seçimlerin en güzel şekilde geçmesi için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, toplantıya katılan mahalle muhtarlarına ve kurum müdürlerine teşekkür etti.



Ferizli Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş ve daire müdürleri de toplantıda yer aldı.



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