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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya, Düzce, Bolu ve Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

AA

Sakarya, Düzce, Bolu ve Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce, Bolu ve Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar, ilçeye bağlı Aktaş, Süngüt, Kızılüzüm, Kestanepınar mahallelerinde etkili oldu.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda kar kalınlığı 8 santimetre ölçüldü. Doğa ve kültür yolunu içinde barındıran Çam Dağı dronla görüntülendi.

Kar yağışının ardından Hendek'in Dikmen Mahallesi de beyaz örtüyle kaplandı.

- Düzce

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kabalak, Hiciz, Kurtsuyu, Şifalısu ve Tepeköy mevkilerinde kar etkisini sürdürdü.

Bölgede devriye gezen trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri ise kar küreme araçlarıyla kara yolunda olası olumsuzluklara karşı hazır bekledi.

Gölyaka ilçesinin yüksek kesimlerindeki Saçmalıpınar, Bakacak, Güzeldere, Çamlıbel ve Yunusefendi köylerinde de kar etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, köy yollarının iş makineleriyle temizlendiği, kapalı yolun bulunmadığı bildirildi.

- Bartın

Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı, aralıklarla devam etti.

Ulus ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yüksek kesimlerindeki yağış nedeniyle köy yolları karla kaplandı.

- Bolu

Bolu merkez ve yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla sürdü.

Kentte etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı.

Kar, kent merkezinin yanı sıra doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Yedigöller milli parkları ile Gölcük Tabiat Parkı ve Kartalkaya'da etkili oldu.

Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 3, Abant'ta 10, Gölcük'te 8, Yedigöller'de 15 santimetreye, Kartalkaya'da ise 1 metreye ulaştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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