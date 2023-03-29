Sakarya'da özel öğrenciler depremzede çocuklara atık malzemeden eğitim materyali tasarladı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da meslek okulunda okuyan özel öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerdeki afetzede çocuklar için atık malzemelerden eğitim materyali üretti.

Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, depremlerin ardından çadır sınıflarda eğitime devam eden okul öncesi öğrencilere destek olmak için harekete geçti.

Öğretmenlerinin desteğiyle okulun atölyesinde atık malzemelerden çeşitli eğitim materyalleri hazırlayan öğrenciler, bunları İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla deprem bölgesine ulaştıracak.

Materyallerin tasarım, üretim, boyama ve paketleme gibi her aşamasında görev alan özel çocuklar, depremzedelere destek olmanın sevincini yaşadı.

Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, Şube Müdürü Mahmut Kartaloğlu ile okulu ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Eğitim materyallerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılacağını aktaran Dere, anlamlı desteğe öncülük eden okul müdürü Mustafa Akgün, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.

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