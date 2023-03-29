Karate hakemi Uğur Kobaş, Avrupa Oyunları'nda görev yapacak

SAKARYA (AA) - Uluslararası karate hakemi Uğur Kobaş, Avrupa Oyunları'nda görev alacak.

Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapan Kobaş, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda görev alacak 22 hakem arasında yer aldı. Polonya'nın Krakow ve Malopolska kentlerinde 21 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde yapılacak Avrupa Oyunlar'na hazırlanan Kobaş, 22-23 Haziran'da yapılacak karate müsabakalarını yönetecek.

Kobaş, yaptığı açıklamada, Avrupa Oyunları'nda görev alacak olması dolayısıyla mutlu olduğunu belirtti. Türkiye, Akdeniz, Avrupa ve Dünya Hakem Kurullarında da görevi bulunduğunu aktaran Kobaş, "Türkiye'de karate branşı, en popüler ve başarılı branşlardan biri. Hakem olarak camiamızı temsil edeceğimden dolayı mutluyum. Avrupa Oyunları'nda yer alacak olmak heyecan verici çünkü olimpiyatlardan sonra karatenin yer alacağı ilk büyük organizasyonlardan biri." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.