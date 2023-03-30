Söğütlü'de Yeniköy Mahallesi'ne doğal gaz ve futbol sahası müjdesi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ne doğal gaz ve futbol sahası kazandırılacağı bildirildi.



Ramazan dolayısıyla çeşitli mahalleleri ziyaret eden Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün ve Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, her gün iftarı bir ailede yapmaya devam ediyor.



Dün akşam Hasan Fakı Mahallesi'nde Kıbrıs Gazisi İsmail Nakın'ın evinde orucunu açan Gün ve Özten, iftarın ardından Yeniköy Mahallesi'ne geçerek esnaf ziyaretinde bulundu, kahvehanede vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.



Gün, ilçeye tüm hizmetlerin gelmesi için Özten ile çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.



Özten de kendisinden futbol sahası isteyen gençlerin talebini geri çevirmedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle görüşüp daha önce tespit edilen yere teknik ekiplerin gelmesini isteyeceğini belirten Özten, "Çalışmalara hemen başlayabiliriz, ilk maçımızı birlikte yapabiliriz." dedi.



Doğal gaz talebine ilişkin de açıklama yapan Özten, "Bizlerden istenen teknik konuların, çalışmaların sonuna gelmiş durumdayız. En yakın zamanda doğal gazımıza kavuşup ev hanımlarımızı rahatlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.



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