Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sakarya'da kar etkili oldu

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SAKARYA (AA) - Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sakarya'da kar yağışı etkisini gösterdi.

Düzce'de kar yağışı D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının iki gündür devam ettiği bölgede tipinin de etkisiyle ufak çaplı kazaların meydana geldiği bağlantı yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yolun, Kabalak, Kurtsuyu, Şifalısu ve Tepeköy mevkilerinde kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların yolda kalması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

- Zonguldak

Zonguldak'ta yer yer etkisini gösteren kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler trafikte zorluk yaşadı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda bastıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bölgede kar küreme çalışması için iş makineleri hazır bekletildi.

Öte yandan kentte kapalı köy yolu bulunmuyor.

- Sakarya

Sakarya'da kent merkezi ile ilçelerde kar yağışı görüldü.

Kocaali ilçesinde önceki akşam başlayan ve aralıklarla yağan kar, özellikle Demiraçma, Kızılüzüm, Gümüşoluk, Yanıksayvant, Aktaş, Süngüt ve Küplük mahallelerinde etkili oldu.

Beyaz örtüyle kaplanan bazı mahallelerde sis de oluştu.

Kocaali Belediyesine bağlı ekipler, Kızılüzüm, Aktaş, Küplük ve Süngüt mahallelerinde yol açma çalışmalarını sürdürdü.

- Bartın

Karadeniz sahil yolunun Bartın-Kastamonu bağlantısı arasında yer alan Amasra-Kurucaşile yolu kar yağışıyla beyaza büründü.

Araçlarıyla Karadeniz sahil yolunu kullanan vatandaşlar kestane, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan karlı ormanların arasında kıvrılıp uzayan kara yolu ağı boyunca güzel manzara eşliğinde seyahat etme imkanı buluyor.





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