Serdivan Belediyesi personellerinden "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına destek

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SAKARYA (AA) - Serdivan Belediyesi personelleri, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 471 bin 340 lira bağışta bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yapılan yardımlar aralıksız sürüyor.



"Türkiye Tek Yürek" çağrısına sessiz kalmayan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile belediye personelleri, depremzedeler için harekete geçti.

Belediye çalışanları, kendi aralarında topladıkları 471 bin 340 lirayı kampanya kapsamında AFAD'a bağışladı.



Alemdar, bağışta bulunan vefalı, gönlü zengin çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "Cenab-ı Allah, bizleri her türlü afet, musibet ve belalardan, zorluk ve imtihanlardan muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

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