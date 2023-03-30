Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince her yıl ramazanda geleneksel olarak kurulan Kitapçılar Sokağı'nda kültür sanat etkinlikleri sürüyor.



Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Adapazarı Kültür Merkezi önünde kurulan sokakta yarın saat 17.30'da Sakarya Büyükşehir Mehter takımı tarafından mehteran gösterisi sunulacak.



Tasavvuf müziğinin güçlü isimlerinden Kemalcan Ergün, 1 Nisan Cumartesi günü Sakarya Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile sahne alacak. Birbirinden güzel eserlerin seslendirileceği dinleti, saat 22.00'de başlayacak.



Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu da 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da "Nasip" isimli meddah hikayesiyle gölge oyunu sunacak.



Etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.

- Sait Faik Hikaye Yarışması başvuruları yarın bitiyor



Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 2. Ulusal Sait Faik Hikaye Yarışması'na başvurular, yarın sona eriyor.



1906 yılında Adapazarı'nda dünyaya gelen, öykücülüğüyle Türk edebiyatında önemli yer edinen Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak, hikaye alanında yapılan çalışmaları desteklemek ve şairi genç kuşaklara tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, 15 yaşını dolduran herkes katılabiliyor.



Yurt dışından da başvuruların alınacağı yarışmaya, en çok 1 hikayeyle katılım sağlanabilecek. Daha önce herhangi bir yarışmadan derece almış hikayelerin kabul edilmeyeceği yarışmaya, "www.sakarya.bel.tr" adresinden başvurulacak.

Şairin şiir ve romanlarında sıklıkla kullandığı temalardan birisi olan "ağaçlar", yarışmanın konusu olarak belirlendi.



Yarışmanın seçici kurul değerlendirmesi 1 Nisan-7 Mayıs'ta yapılacak, sonuçlar ise 8 Mayıs'ta belediyenin internet sitesinden duyurulacak.



Birinciye 8, ikinciye 5, üçüncüye 3 bin lira ödül verilecek. Mansiyon ödülü olarak da 3 kişiye 2'şer bin lira takdim edilecek.



Yarışmayı kazananlar, 11 Mayıs'taki törende ödüllerini alacak.



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