Sakarya Üniversitesi yaklaşık 210 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sıfır Atık Projesi kapsamında yaklaşık 210 ton karton, plastik, cam, metal, elektronik ve pil atıklarını geri dönüşüme kazandırdı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla uygulanan Sıfır Atık Projesi'nde birçok çalışma hayata geçiriliyor.



Bu kapsamda SAÜ'de 90 bin 509 kilogram karton, 87 bin 455 plastik, cam ve metal, 31 bin 190 kilogram elektronik ve 381 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırıldı. Ayrıca 5 bin 527 kilogram tıbbi, 7 bin 297 kilogram tehlikeli atık bertaraf tesislerine gönderildi.

Sıfır atık bilinci ve kültürünün yaygınlaştırılması önemsenirken, tüm personel ve öğrencilerin farkındalığı ve katkılarıyla Sıfır Atık Projesi'nin daha üst basamaklara taşınması hedefleniyor.



Üniversite ayrıca öğrencileri çevre kirliliği hakkında düşünmeye teşvik edip sıfır atık konusunda toplumsal farkındalığın oluşmasına katkıda bulunuyor.

Atıkları geri dönüşüme kazandırma çalışmaları sürdürülürken, "Atıklarımızı Ayıralım Geri Kazanalım" sloganıyla bugünün gençlerinde ve gelecek nesillerde farkındalık oluşturularak geri kazanımın sağlanması ve bertarafa gönderilecek atıkların azaltılarak çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunması amaçlanıyor.

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