Sakarya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütülüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerde köy yollarının kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK), geç saatlerden itibaren kentin yüksek kesimlerine ekipleri sevk etmeye başladı.

Özellikle Geyve, Pamukova, Akyazı, Hendek, Kocaali bölgelerinde tipi şeklinde etkili olan yağışın ardından bazı köy yollarında 50 santimetreye ulaşan kar birikintisi oluştu.

Ekipler, grup yollarının kapanma ihtimaline karşı kar küreme çalışması yürütüyor.

Günün ilk saatlerinden itibaren alınan rapora göre ise yağışın en yoğun olduğu saatlerde hiçbir köy yolu ulaşıma kapanmadı.



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