Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Burak Pakkan, Kamil Çetin, Muratcan Ilgaz
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Burak Süleyman (Dk. 84 Oğuzhan Akgün), Hakan Yavuz (Dk. 90 Grechyshkin), İbrahim Has, Oğuz Yıldırım, Sacko (Dk. 76 Dimitrov), Donkor, İsmail Erdoğan, Nalepa, Kasongo (Dk. 90 Mehmet Akyüz),
Eyüpspor: Harun Tekin, Santos, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 63 Mehmet Murat Uçar), Uğur Demirok, Ömer Bayram, Taşkın İlter (Dk. 85 Alpaslan Öztürk), İbrahim Akdağ (Dk. 45 Thill), Sinan Kurt, Halil Akbunar (Dk. 75 Del Valle) İbrahim Yılmaz, (Dk. 63 Dibba) Babel
Gol: Dk. 16 Kasongo, Dk. 42 Çağlayan Menderes (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 İbrahim Akdağ, Dk. 73 Ömer Bayram (Eyüpspor) Dk. 59 Nalepa, Dk. 63 Burak Süleyman, Dk. 71 Sacko (Sakaryaspor)
SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 yendi.