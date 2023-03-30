Sakaryaspor - Eyüpspor maçının ardından

SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, zirveye yaklaştıklarını ancak önlerindeki her maçın zorluk derecesinin yüksek olduğunu söyledi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, zirveye yaklaşabilmeleri için 6 puanlık Eyüpspor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini bildiklerini ifade etti.

Çok tecrübeli oyunculara sahip ancak ağır kalan rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten Taşkın, "Rakibi pasla yorduk. Şükürler olsun 6 puanlık maçta galip gelmeyi becerebildik. Önümüzde 8 maç var. Her maçın zorluk derecesi yüksek. Onun için ayaklarımızı yere sağlam basarak, hiç şımarmadan, adım adım zirveye gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Taşkın, 9. sıradayken devraldıkları takımda oyuncuların öz güvenini kazanması ve fizik olarak temaslı, dar alanda oyun oynayabilen takım haline gelebilmesi için çok çalıştıklarını anlattı.

Puan farkını kapatarak ilk 2'ye girme şanslarının yüksek olduğunu aktaran Taşkın, "Her maç zorlu geçecek. Ben başta dahil olmak üzere oyuncularım da hiç şımarmadan Sakaryaspor'u layık olduğu yere taşımak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.





- Eyüpspor Cephesi

Takımıyla ilk sınavına çıkan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, maçın ilk yarısında oyuna hiç ortak olamadıklarını kaydetti.

İkinci yarıda mücadele seviyelerini 75. dakikaya kadar yükselttiklerine değinen Turan, "İki günden beri takımla birlikteyiz. Bu takımın kalitesine inanıyorum. Her şey benim adıma da takım adına da yeni başlıyor." dedi.

Turan, bütün maçları kazanabilecek bir takım olduklarını vurgulayarak, "Başaracağımıza inanıyorum. İnşallah bu yolun sonu bizim adımıza şampiyonluk olacak. Sakaryaspor'u da iyi oyunu ve galibiyetinden dolayı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Son süreçte üst üste alınan mağlubiyetlere ilişkin soruyu cevaplayan Turan, içeride yaşanan sorunları bir kişiye ya da oyunculara bağlamanın doğru olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Her takımda düşüşler oluyor. Bizim takımımızda biraz uzun sürüyor gibi. Ama bir an önce yanlışları iyi tespit edip, doğruların üzerine gitmemiz gerekiyor. Süreç biraz uzun sürdü diyelim ama önümüzdeki haftadan itibaren daha çok çalışma fırsatı bulup, ibreyi tersine çevireceğiz."





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