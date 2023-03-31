Çam Dağı'nda karla kaplanan ormanlar havadan görüntülendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da bulunan Çam Dağı'ndaki ormanlar, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda kar, 3 gündür aralıklarla etkili oldu.

Güneşin ortaya çıkmasıyla karla kaplı ormanlarda güzel manzaralar oluştu.

Zengin bitki çeşitliliğiyle doğa ve kültür yolunu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki kar manzarası dronla görüntülendi.​​​​​​​

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