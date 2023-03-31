Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, zirve takibini sürdürme peşinde

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SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Ligde aldığı 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetin ardından 27 puanla ikinci sırada bulunan yeşil siyahlı takım, yarın 17. hafta karşılaşmasında İzmir ekibine konuk olacak.

Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 16.30'da başlayacak.

Çalışmalarını tamamlayan Sakarya Büyükşehir, karşılaşmadan galip ayrılıp zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

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