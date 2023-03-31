İskenderun'da kurulacak "Sakarya Kardeşlik Kenti" için 40 konteyner daha gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesine konteyner göndermeye devam ediyor.



Depremlerin ardından İskenderun'da kurulacak "Sakarya Kardeşlik Kenti" için hazırlanan 40 konteyner daha yola çıkarıldı.

Arifiye Garı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yardım kervanına hep beraber katkı sağladıklarını söyledi.

Yüce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşadıklarını belirterek, "Şehrimizin neredeyse tamamına yakını harap oldu. Binlerce kardeşimizi şehit verdik. Bu acıları, kayıpları yaşamış Sakaryalılar olarak depremzede kardeşlerimizin acılarını, ihtiyaçlarını en iyi biz anlarız." diye konuştu.

Depremden etkilenen illerde yaptıkları çalışmalardan bahseden Yüce, "Oralarda şehirler, mahalleler, kentler kuruyoruz. Şükürler olsun bunları da sizlerden gelen desteklerle sizin dualarınızla katkılarıyla yapıyoruz." dedi.

Yüce, İskenderun'da kurulacak "Sakarya Kardeşlik Kenti" için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dördüncü trenimizi indiriyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta beşinci treni göndereceğiz. 250 konteyneri yerleştiriyoruz. İçerisinde çocuk oyun grubu ile mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı konteyner merkezimizi, hızla tamamlamak üzere gece gündüz demeden çalışmalarımız sürüyor. Trenlerde yüzlerce soba, odun, kömür, su gibi ihtiyaçları da ilaveten gönderiyoruz."

Konuşmanın ardından konteyner yüklü tren, bölgeye hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.