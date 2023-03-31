Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi projelerini inceledi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kente gelen sanatçı Cengiz Kurtoğlu'na hayata geçirdikleri proje alanlarını gezdirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni gezen Yüce ve Kurtoğlu, burada çalışan mühendislerden seranın son durumuyla ilgili bilgi aldı.



Topraksız tarımla üretilen 8 çeşit domatesle ilgili süreci gözlemleyen ikili, daha sonra Damızlık Manda Üretim Tesisi'ni ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan ikili, daha sonda AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) alanına geçti.



Sakarya'nın tarımda başka seviyeye geldiğini aktaran Kurtoğlu, Yüce'ye teşekkür etti.



Başkan Yüce de tarımsal üretimde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, şehri bu alanda önemli merkez haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.



Daha sonra Sakaryapark'ta hayata geçirilecek zipline projesini inceleyen Yüce ve misafiri, geziyi Adasu Hes, Bal54, Süt54, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Bahçem satış noktası ziyaretleriyle sonlandırdı.



Projelere hayran kalan sanatçı, personellerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekrem Yüce, gezi sonunda sanatçıya teşekkürlerini ileterek, kentte üretilen şifalı ürünlerden takdim etti.



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