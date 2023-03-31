Sakarya'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti.



D-020 kara yolu Dağdibi Mahallesi mevkisinde, eve gitmek üzere iş yerinden çıkan F.G'ye, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen çöp kamyonu çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen F.G'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

F.G'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.