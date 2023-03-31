Pamukova'da zirai dondan etkilenen meyve ağaçları zarar gördü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle çiçek açan bazı meyve ağaçları, dün gece etkili olan zirai dondan etkilendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün zirai don uyarısının ardından ilçede hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.



Pamukovalı çiftçiler, bahçelerinde ateş yakıp çeşitli önlemler alsa da çiçek açan bazı şeftali, ceviz, erkenci üzüm, erik ve ayva ağaçları zirai don yüzünden zarar gördü.

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, yaptığı açıklamada, mart sonunda yaşadıkları zirai donun meyve ağaçlarını etkilediğini belirterek, "Bugün Pamukova ovasında bahçelerde yaptığımız incelemelerde hiç azımsanmayacak miktarda bahçenin zarar gördüğünü tespit ettik. Zirai donun kaç dönüm meyve bahçesine ne ölçüde zarar verdiği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yapacağı inceleme sonucu net olarak ortaya çıkacaktır." dedi.



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