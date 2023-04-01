Sakarya'da park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Yalı Mahallesi Plaj Caddesi'nde T.T'ye ait 55 AFY 033 plakalı minibüs, park halindeyken yanmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşlar, yangına müdahale etti.



Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında, minibüste hasar oluştu.





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