Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta bilim şenliği düzenleyecek

Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta 13-15 Nisan tarihlerinde "Her Yerde Bilim: Sakarya-Kahramanmaraş Bilim Şenliği" düzenleyecek.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerdeki öğrencilere yönelik atölye ve etkinlik yapmayı hedefleyen projeler TÜBİTAK tarafından "4007 Bilim Şenliği Özel Çağrısı" doğrultusunda destekleniyor.



Bu kapsamda Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Her Yerde Bilim: Sakarya-Kahramanmaraş Bilim Şenliği" desteklenmeye hak kazandı.



Bilim şenliği, 13-15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta bulunan Avşar Kampüsü Çadır Kent alanında gerçekleştirilecek.

Sakarya Valiliği himayesinde Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü sahipliğinde gerçekleştirilecek şenlikte, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bilim sanat merkezleri de proje paydaşları olarak yer alıyor.

Çeşitli atölye çalışmalarının yer alacağı şenlikte 25 atölye lideri, 2 konuşmacı, 1 sağlık personeli, 18 rehber görev alacak.



Ayrıca 30 atölye çalışması ile 2 söyleşi ve eğlenceli bilim ve sanat etkinliklerine yer verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sakarya eğitim camiasının deprem felaketinden ilk gününden itibaren, büyük çabalarla gönüllü çalışmalara dahil olduğunu belirtti.

Savaşçı, proje paydaşlarına ve emek veren öğretmenlere teşekkür etti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.