Sakarya'da tırın çarptığı motosikletli yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.



D-650 kara yolu Sakarya istikametinde seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, Yenice Mahallesi mevkisinde Kemal Ş'nin kullandığı 20 BB 239 plakalı motosiklete çarparak uzaklaştı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli yaralandı. Ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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