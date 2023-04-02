Sakarya ve Kocaeli'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanıyor

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SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'da düzenlenen erken genel seçimler için sandık başına gitti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Hacı Emine Oba İlk ve Ortaokulu'na gelenler, kimlik kontrolünün ardından kurulan tek sandığa oylarını atıyor.

Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl içinde 5'inci kez seçime gittiklerini anımsattı.

Çifte vatandaşların yüksek duyarlılıkla sandığa geldiğine değinen Bilaloğlu, "Bulgaristan'daki hemşehrilerimize, soydaşlarımıza desteğimiz, katkımız olsun, bir an önce Bulgaristan huzura, hükümete kavuşsun düşüncesiyle oyumuzu kullanıyoruz." diye konuştu.

Bilaloğlu, bir önceki seçimlerde yaklaşık 750 kişinin oy kullandığını, Türkiye'den giderek orada da oy verenlerin bulunduğuna değinerek, Bulgaristan'da hükümetin kurulmasını ve seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

- Kocaeli

Kocaeli'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Karamürsel, Körfez ve İzmit ilçelerinde kurulan 9 sandıkta oylarını kullanıyor.

Sabahın erken saatlerinde Derince ilçesi Yenikent Anadolu Lisesi'ne gelen seçmenlerin, sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Oy verme işlemlerini takip eden Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Genel Başkanı Günay Uzun, gazetecilere, seçimlere yoğun katılım olduğunu söyledi.

Gün sonuna kadar Kocaeli'de 7-8 bine yakın seçmenin oy kullanmasını beklediklerini ifade eden Uzun, "Sabahın erken saatleri olmasına rağmen vatandaşlar Kocaeli'de sandıklara ilgi gösteriyorlar. Gebze'den geldim, orada da yoğun katılım var. Bugünkü seçimleri de geçen seferki gibi yoğun katılımla bitirmeyi bekliyoruz. Kocaeli'de 10 bin civarında seçmen var. Oylarını burada kullanmayanlar var. Bir kısmı Bulgaristan'a gidip kayıtlı olduğu illerde kullanıyor." şeklinde konuştu.

Balkan Türkleri Derneği Onursal Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu, 2 yılda yapılan 5'inci seçimin, seçmende bıkkınlık oluşturduğunu vurgulayarak, buna rağmen yoğun katılım beklediklerini kaydetti.

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