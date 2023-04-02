Sakarya'da kolonya içtiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde arkadaşlarıyla kaldığı apartman dairesinde kolonya içen İsmail A. (61) fenalaştı.



Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, İsmail A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polis ekiplerinin inceleme yaptığı dairede, masa üzerinde yarısı boş kolonya şişesi bulundu.



İçtiği kolonya nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilen İsmail A'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.



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