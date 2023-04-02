Sakarya'da kolonya içtiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da kolonya içtiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

AA

Sakarya'da kolonya içtiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde arkadaşlarıyla kaldığı apartman dairesinde kolonya içen İsmail A. (61) fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, İsmail A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polis ekiplerinin inceleme yaptığı dairede, masa üzerinde yarısı boş kolonya şişesi bulundu.

İçtiği kolonya nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilen İsmail A'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya ve Kocaeli'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanıyor
YEREL HABERLER Sakarya ve Kocaeli'de yaşayan çifte vatandaşlar, ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sakarya'da depremzedelerle buluştu, gençlerle sahur yaptı
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sakarya'da ...
Sakarya'da tırın çarptığı motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da tırın çarptığı motosikletli yaralandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sakarya'da iftar programına katıldı:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sakarya'da iftar ...
Çakmaklık kısmından tutuşan minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Çakmaklık kısmından tutuşan minibüs alev alev yandı
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta bilim şenliği düzenleyecek
YEREL HABERLER Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta ...
Sakarya'da park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Sakarya'da park halindeki minibüste çıkan yangın ...
Sakarya'da kadınlar el emeğiyle yemeni üretiyor
YEREL HABERLER Sakarya'da kadınlar el emeğiyle yemeni üretiyor
Çam Dağı'nın etekleri açan ters lalelerle renklendi
YEREL HABERLER Çam Dağı'nın etekleri açan ters lalelerle renklendi
Adapazarı'nda, sürücüsü geri manevra yapan çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Adapazarı'nda, sürücüsü geri manevra yapan çöp ...
Pamukova'da zirai dondan etkilenen meyve ağaçları zarar gördü
YEREL HABERLER Pamukova'da zirai dondan etkilenen meyve ağaçları ...
Sakarya'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü
Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi projelerini inceledi
YEREL HABERLER Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Sakarya'da Büyükşehir ...
İskenderun'da kurulacak "Sakarya Kardeşlik Kenti" için 40 konteyner daha gönderildi
YEREL HABERLER İskenderun'da kurulacak "Sakarya Kardeşlik Kenti" ...
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, zirve takibini sürdürme peşinde
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, ...
Çam Dağı'nda karla kaplanan ormanlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Çam Dağı'nda karla kaplanan ormanlar havadan ...
Ailesi kayıp başvurusu yaptı, Sapanca Gölü'nde cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Ailesi kayıp başvurusu yaptı, Sapanca Gölü'nde cansız ...
Sakarya'da kayıp kişinin cesedi Sapanca Gölü'nde bulundu
YEREL HABERLER Sakarya'da kayıp kişinin cesedi Sapanca Gölü'nde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.