Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında da sosyal market ve mağaza aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Sosyal Gelişim Merkezi'nde yer alan sosyal market ve mağazadan gıda, yiyecek, içecek ve giyecek ihtiyaçlarının tamamını karşılayabiliyor.

Belediye birimlerine evraklarını ulaştıran vatandaşlar, marketten kuru bakliyat, temizlik, gıda ve yiyecek içecek ürünlerini ücret ödemeden alabiliyor.



Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara tanımlanan "sosyal kartlara" 400 liraya kadar ücret yatırılıyor. Kartlarını aylık olarak ödeme noktalarında kullanan ihtiyaç sahiplerine belirli bir süre sonra yeni bakiyesi ulaştırılıyor.

Bu arada yardım çalışmaları kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi'nce geçen yıl vatandaşların sosyal kartlarına toplamda 3 milyon 882 bin lira para yatırıldı.

Yakınlarının veya çevresindekilerin ihtiyaç sahibi olduğunu düşünen duyarlı vatandaşlar, "Alo153" hattına ulaşarak hizmet talebinde bulunabiliyor.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.