Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız 4 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.