Son yağışlarla Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30 santimetre daha arttı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da son günlerde etkisini gösteren yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 30 santimetre daha yükseldi.

Ocak ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yeteri kadar kar ve yağmur yağmaması nedeniyle 30,94 metreye kadar gerileyen göldeki seviye, yağışların etkisiyle 20 Mart itibarıyla 31,36 metre ölçüldü.

Son günlerde kentte hakim olan yağmurların etkisiyle su seviyesi 30 santimetre daha yükselerek 31,66 metreye ulaştı.

Maksimum seviyesi 32,20 metre olan gölde, nisan yağmurlarıyla doluluğun tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

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