Eski Söğütlü Belediye Başkanı Bölükbaşı, son yolculuğuna uğurlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında yaşamını yitiren eski Söğütlü Belediye Başkanı Remzi Bölükbaşı, toprağa verildi.

Belediye önünde düzenlenen törenin ardından Bölükbaşı'nın cenazesi Kubbeli Camisi'ne getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Söğütlü Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Bölükbaşı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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