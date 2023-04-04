Sakarya'da otizm farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Nilüfer Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından gerçekleştirilen "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" temalı yürüyüş, Arabacıalanı Mahallesi'nden başladı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi bando takımının eşlik ettiği yürüyüşe Serdivan Kaymakamı Ali Candan ile ilçedeki bazı özel ve resmi okulların öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.

Serdivan Belediyesi'nde sona eren yürüyüş esnasında katılımcılar, "Kabul Et Bizimle Yürü", "Güçlü Yönlerime Odaklan", "Bizimde Yapabildiklerimiz Var", "Tek İlacım Eğitim" dövizlerini taşıdı.

Kaymakam Candan ve Nilüfer Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Metehan Serbest’in konuşmalarının ardından öğrenciler ritim gösterisi gerçekleştirdi.

Program, katılımcıların otizm sembolünü oluşturması ve balon uçurmasıyla sona erdi.

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