Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanmasına devam edildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi biri firari, biri tutuklu 34 sanığın yargılanması sürdü.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bir tutuksuz sanık ile avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanık B.K. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanıklar dinlendi.

Tanık A.A, 2013'te kaldığı örgüt evine "Cengiz" kod adlı sanık H.İ.G'nin erzak getirdiğini, sanığın örgüt içerisindeki görevini tam olarak bilemediğini kaydetti.

Tanık A.M. de sanık H.İ.G'yi tanıdığını, sanığın örgüt yurdunda müdür olarak görev yaptığını bildiğini söyledi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın mevcut halinin devamını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Söz verilen tutuklu sanık B.K, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini talep etti.

Bazı sanık avukatları da tanık ifadelerindeki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına, tahliye talebinin reddine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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