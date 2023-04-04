Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar katılmazken avukatlar salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatları, bir an önce karar verilmesini ve yabancı uyruklu sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasını istedi.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına, adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebinin reddine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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