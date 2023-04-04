GÜNCELLEME - Sakarya'da yangına müdahale ederken alevlerin içine düşen itfaiye eri yaşamını yitirdi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bina yangınına müdahale ederken çatının çökmesi sonucu alevlerin içerisine düşen itfaiye eri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yağcılar Mahallesi 1418 Nolu Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinden Yusuf Turgut (30), yangına müdahale ettiği sırada çatının çökmesi sonucu alevlerin içerisine düştü.

Çalışma arkadaşlarınca bulunduğu yerden çıkarılan Turgut, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangını söndüren itfaiye erleri, meslektaşlarının ölüm haberini alınca olay yerinde gözyaşı döktü.

- İtfaiyede tören düzenlendi

Hastaneden alınan Turgut'un Türk bayrağına sarılı tabutu, Sakarya İtfaiyesi Merkez Grup Amirliği'ne getirildi.

Burada cenazesi itfaiye aracına konulan Turgut için helallik alındı, dua edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı konuşmada, kendileri için hüzünlü bir gün olduğunu söyledi.

Turgut'un ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileyen Yüce, "Çok sevdiğimiz, yiğit, öz verili, gayretli, efendiliği ve dürüstlüğüyle arkadaşları arasında ve bizim gönlümüzde ciddi bir yer tutan kardeşimiz bugün görev başında bir aileyi kurtarmak, yangını söndürmek adına can havliyle yapmış olduğu mücadele sonunda rahmeti rahmana kavuşmuştur, o şehittir." dedi.

- 8 yıllık itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Konuşmanın ardından Turgut'un cenazesi, itfaiye aracıyla helallik alınması için evine, ardından da Serdivan ilçesindeki Aralık Emine Hanım Camisi'ne götürüldü.

Burada Turgut'un ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

İtfaiyede 8 yıldır görev yapan Turgut'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Aralık Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törenlere, Turgut'un ailesi ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra dayısı ve Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş İl Temsilcisi Mesut Gökdemir, bazı illerden gelen itfaiyeciler ile vatandaşlar katıldı.

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