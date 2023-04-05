Sakarya Valiliğinden AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Emiroğlu, mesajında, "Milli Mücadelenin Sesi" olarak kurulan ve Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş AA'nın, yetkin insan kaynağı, haber ağı, yeni medya mecralarına yönelik yatırımları ve teknolojik altyapısıyla dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer aldığını belirtti.

Anadolu Ajansının gerçeğe dayalı güvenilir haberciliğiyle, doğru haberin öneminin daha fazla hissedildiği günümüzde fark yaratmayı sürdüreceğine olan inancını dile getiren Emiroğlu, şunları kaydetti:

"İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla hizmet veren Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, ajansın kuruluşunda ve bugüne kadarki gelişiminde emeği geçenleri şükranla ve rahmetle anıyor, kurumun tüm mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."









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